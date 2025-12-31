Capodanno: in migliaia al piazzale Alpini tra musica anni 90 ed effetti speciali. I fuochi a mezzanotte - Video

Una festa con tantissimi giovani, ma non solo, per attendere il nuovo anno. Tavoli affollati per la cena nell’area al chiuso e riscaldata, viste le temperature che in queste ore si sono abbassate anche sotto lo zero. Ma la serata è stata riscaldata da musica, balli e spettacoli a ritmo degli anni Novanta. E poi food and drink anche dopo le 23, grazie a tre diversi chiringuiti. I fuochi d’artificio hanno illuminato i cieli della città, con il clou, ovviamente all’avvicinarsi della mezzanotte.