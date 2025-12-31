Burger button
Cronaca
Mercoledì 31 Dicembre 2025

Capodanno: in migliaia al piazzale Alpini tra musica anni 90 ed effetti speciali. I fuochi a mezzanotte - Video

GLI EVENTI. Sul palco frontman, dj set e mascotte per lo show da tutto esaurito. Tanta gente in strada, un tratto del viale chiuso al traffico, controlli agli ingressi.

Redazione Web
Redazione Web

La folla sul piazzale Alpini per lo show in attesa di Capodanno
La folla sul piazzale Alpini per lo show in attesa di Capodanno
(Foto di Bedolis)

Musica degli anni Novanta, frontman, dj set, ballerine, mascotte ed effetti speciali. Il Capodanno al piazzale degli Alpini di Bergamo ha fatto il tutto esaurito, con 5.000 persone allo show «Voglio tornare negli anni 90», organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining Production. Chiuso al traffico il tratto di strada adiacente al piazzale, diversi i controlli agli ingressi.

I fuochi visti da Città Alta.

La folla sul piazzale
La folla sul piazzale
Lo show sul palco
Lo show sul palco

Una festa con tantissimi giovani, ma non solo, per attendere il nuovo anno. Tavoli affollati per la cena nell’area al chiuso e riscaldata, viste le temperature che in queste ore si sono abbassate anche sotto lo zero. Ma la serata è stata riscaldata da musica, balli e spettacoli a ritmo degli anni Novanta. E poi food and drink anche dopo le 23, grazie a tre diversi chiringuiti. I fuochi d’artificio hanno illuminato i cieli della città, con il clou, ovviamente all’avvicinarsi della mezzanotte.

I fuochi visti da Città Alta
I fuochi visti da Città Alta

Tanta gente anche per la notte di San Silvestro al ChorusLife che proponeva il «Red passione» tra gusto, musica e divertimento. Poi il gran cenone e il Red party con dj set e animazione fino a tarda notte.

Folla in Porta Nuova
Folla in Porta Nuova
(Foto di Bedolis)
Le luci a mezzanotte
Le luci a mezzanotte
Ciò che è rimasto dopo i fuochi
Ciò che è rimasto dopo i fuochi
Folla in Città Alta per assistere ai fuochi di San Silvestro
Folla in Città Alta per assistere ai fuochi di San Silvestro
Il tratto del viale Papa Giovanni chiuso al traffico
Il tratto del viale Papa Giovanni chiuso al traffico
Controlli agli ingressi del piazzale Alpini
Controlli agli ingressi del piazzale Alpini

© RIPRODUZIONE RISERVATA