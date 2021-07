Caravaggio, consegna un pacco e si infilza nella recinzione: grave corriere

È in condizioni serie il giovane corriere di 24 anni dell’azienda logistica Tgroup Bergamo che ieri pomeriggio, a Caravaggio, mentre svolgeva una consegna, è rimasto infilzato nella recinzione in metallo di una abitazione nella zona dell’ex statale 11. Tutto è accaduto intorno alle 17,30 quando sul territorio imperversavano ancora vento e tempesta. Il corriere, di nazionalità straniera, dopo aver parcheggiato il proprio furgone ai margini della strada, ha suonato il campanello all’indirizzo della consegna senza avere risposta (a quanto risulta, infatti, in quel momento non c’era nessuno dei residenti in casa). A questo punto, quindi, secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che abbia deciso di depositare il pacco dentro il cortile dell’abitazione, appoggiandolo per terra.