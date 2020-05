Cardiologo orobico nello studio sul covid L’infarto può essere un effetto secondario

Che contrarre l’infezione da Covid-19 fosse più rischioso per i pazienti affetti da patologie cardiovascolari si sapeva. Ora però, uno studio pubblicato pochi giorni fa sulla prestigiosa rivista internazionale «Circulation» - che vede tra gli autori il bergamasco Maurizio Tespili - ha evidenziato un altro legame importante tra cuore e Covid e cioè che l’infarto può essere un effetto secondario del Covid 19. Una intuizione che apre nuove prospettive e scenari nella prevenzione e cura dei pazienti Covid positivi, non solo di quelli con fattori di rischio cardiovascolari.

Il lavoro, dal titolo «St-Elevation myocardial infarction in patients with Covid-19: clinical and angiographic outcomes», riporta i dati di 28 pazienti con infarto miocardico acuto (Stemi) e Covid-19 trattati tra il 20 febbraio e il 30 marzo in 14 cardiologie lombarde. Abbiamo intervistato il dottor Tespili, coordinatore dell’area cardiologica degli Istituti ospedalieri bergamaschi e responsabile dell’Unità operativa di cardiologia dell’Istituto clinico Sant’Ambrogio di Milano (una delle strutture ospedaliere coinvolte nel progetto), per saperne di più.