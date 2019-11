Carona-Foppolo, stagione quasi salva Ora serve il gestore: tre nomi in campo

La stagione sciistica del comprensorio di Brembo Ski (Carona-Foppolo) è quasi salva. Il giudice ha dato il via libera alla proposta di affitto e acquisto delle seggiovie di Val Carisole, presentata dal Comune di Carona alla Curatela fallimentare il 1° novembre.

Ora occorre trovare un gestore degli impianti (la Curatela mette a disposizione del futuro gestore l’ex direttore Vittorio Salusso), ma le possibilità, comunque, ci sarebbero. In tempi brevissimi, si parla di metà di settimana prossima, i Comuni di Carona e Foppolo emetteranno un bando congiunto per trovare un gestore unico. L’obiettivo è riuscire ad aprire Foppolo il prima possibile, all’Immacolata (la manutenzione è già in fase avanzata), e l’intero comprensorio poco prima di Natale.