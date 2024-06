Carona, malore mentre cammina nei boschi: elisoccorso per un 49enne

Il più grave è stato l’intervento a Parre per un operaio rimasto intossicato dai fumi tossici mentre stava ripulendo una cisterna. Ma la giornata di sabato 29 giugno è stata una giornata di lavoro intenso per gli elicotteri del 118, decollati da tutta la regione per una serie di soccorsi nella nostra provincia. Il secondo intervento dell’elicottero alle 11 a Carona, in Val Carisole a 1500 metri di quota, per un uomo di 49 anni che ha avuto un malore mentre camminava nei boschi ed è caduto battendo la testa. È arrivato l’elisoccorso da Sondrio che lo ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo.