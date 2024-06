Malore durante la manutenzione di una cisterna: grave operaio di 50 anni - Video

Un altro incidente sul lavoro nella Bergamasca. A Parre poco prima delle 11 di sabato 29 giugno, sopra l’abitato, nella zona del monte Alino, ai piedi del monte Vaccaro, il proprietario di un terreno e un conoscente, operaio di un’azienda edile che gli ha prestato il suo aiuto per alcuni lavori, si erano calati per cinque metri all’interno di una cisterna d’acqua piovana, con l’obiettivo di pulirla dai residui di fango, quando per motivi ancora da chiarire, hanno accusato un malore.

L’intervento dell’elisoccorso a Parre, nella mattinata di sabato 29 giugno

(Foto di Fronzi)

L’operaio di 50 anni è stato caricato su una carrucola predisposta dal Soccorso alpino ed estratto dalla cisterna dai Vigili del fuoco che si sono calati con l’autorespiratore. Chiamato per nome, inizialmente ha dato risposta, ma poco dopo ha perso conoscenza ed è stato affidato alle cure dei sanitari. Il 72enne invece era cosciente, in condizioni apparentemente buone e ha rifiutato il trasporto in ospedale per proseguire gli accertamenti. Situazione invece più grave per il 50enne, residente a Bergamo e di nazionalità ucraina, trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.