Carrozze al buio e nessuno fa il biglietto In treno di sera sulla Bergamo-Treviglio

Il viaggio sull’ultima corsa da Bergamo delle 21.20 e ritorno alle 22.08: diffuso il senso di insicurezza. Black out delle luci sui vagoni.

È l’unica tratta bergamasca per la quale la Regione ha chiesto al ministero degli Interni un maggior presidio da parte delle forze dell’ordine. E, percorrendola, si capisce perché la Bergamo-Treviglio sia stata inserita nella «lista nera» delle linee ferroviarie lombarde ritenute più pericolose su tutto il territorio regionale . Il viaggio lo abbiamo fatto venerdì sera prendendo l’ultima corsa dalla stazione di Bergamo, quella delle 21,20 con arrivo alla stazione di Treviglio Centrale dove poi, per tornare in città, siamo saliti sul treno delle 22,08.