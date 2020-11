Carte identità e patenti C’è la proroga delle scadenze

Nuova proroga per le patenti e le carte d’ identità scadute o in scadenza durante l’emergenza Coronavirus. Con un emendamento all’ultimo decreto legge Covid approvato in commissione Affari costituzionali in Senato, il nuovo termine viene rinviato da fine dicembre 2020 al 30 aprile 2021. Dunque, quattro mesi in più di validità per questi documenti . La misura approvata in Commissione al Senato si è resa necessaria sia per venire incontro alle esigenze degli automobilisti ma anche per alleggerire il carico di lavoro degli uffici delle motorizzazioni, ancora parecchio sotto stress dopo il blocco da lockdown.

Con questo provvedimento, tutte le patenti rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 30 dicembre 2020, inizialmente prorogate fino al 31 dicembre 2020, manterranno ora la propria validità sul territorio italiano fino alla fine del mese di aprile dell’anno prossimo. Non ci sarà dunque bisogno di rinnovarle . Per quanto riguarda le patenti, la misura vale solo per la circolazione sul territorio italiano. Per condurre un autoveicolo al di fuori di confini nazionali occorrerà attenersi a quanto previsto nelle disposizioni del regolamento Ue 2020/698, secondo il quale tutte le patenti di guida scadute durante il periodo di stato di emergenza Coronavirus sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza. Per quanto riguarda però l’espatrio la validità resta quella indicata sul documento alla data di scadenza.