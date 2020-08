Casazza, addio a Domenico Paleni «Casér» amato da tutti, aveva 94 anni

Una delle grandi figure del paese e non solo, perché la sua fama era ben radicata anche nelle valli bergamasche. Sabato 8 agosto alle 15,30 i funerali.

Chi è di Casazza, non poteva non sapere chi fosse. Domenico Paleni è stato una delle grandi figure del paese e non solo, perché la sua fama era ben radicata anche nelle valli bergamasche: un uomo che ha attraversato gran parte del ’900 e che ha accompagnato con la sua presenza fissa, riservata e buona generazioni e generazioni di cittadini. Giovedì sera, a 94 anni compiuti lo scorso 11 luglio e a 18 anni dalla scomparsa della moglie Lina, le forze gli sono venute definitivamente a mancare.

Si trovava a casa sua, sopra lo storico punto vendita del Caseificio Paleni dietro la chiesa parrocchiale di San Lorenzo. «Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia – dice il sindaco Sergio Zappella –. Purtroppo in questi giorni la nostra comunità ha perso due uomini importanti: Paleni e poco prima l’ex parroco don Pietro Ceresoli. Di Paleni, una persona conosciuta da tutti, conservo anche io la mia memoria personale: ricordo quando passava per le strade con il suo camioncino e ci precipitavamo da lui a comprare il latte». Quel ricordo è un’immagine condivisa da molti.