Case della comunità, finora 200 contatti. Moratti: «E i medici di medicina generale ci sono»

A poco più di un mese dall’apertura delle prime tre Case di Comunità sul territorio bergamasco ( saranno 21 entro il 2024 ), in Borgo Palazzo in città e a Calcinate e Gazzaniga in provincia, oggi 8 aprile è stata sottoscritta la lettera d’intenti tra Ats, Asst, sette Ordini professionali, 21 associazioni di volontariato, Consiglio di rappresentanza dei sindaci, sindacati, Aler e Istituto Mario Negri «per lavorare insieme per integrare le misure 5 e 6 del Pnrr, welfare e sanità, per dare un servizio di prossimità ai cittadini, non standardizzato ma costruito su misura in base all’analisi della domanda e dell’offerta dei singoli territori», ha fatto gli onori di casa il direttore generale di Ats Massimo Giupponi. Fornendo i primi dati: « Da febbraio tra i 180 e i 200 pazienti sono stati presi in carico dai punti unici di accesso delle Case di comunità, attraverso l’applicazione a disposizione dei medici di medicina generale e dei servizi sociali».