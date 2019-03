Castelli Calepio, indagato per truffa

Licenziato l’ex capo dei Lavori pubblici

L’ex responsabile del settore Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione, non è più dipendente del Comune. La decisione in seguito al suo coinvolgimento in un’inchiesta penale. La difesa annuncia il ricorso al giudice del lavoro.