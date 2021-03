Centro fitness e cinema alle Due Torri Pronti per fine anno, 100 assunzioni

Le difficoltà legate al Covid non fermano l’ampliamento del centro commerciale. Ulteriori 8 mila metri quadri al primo piano con multisala, palestra e uno spazio per il parkour.

L’ampliamento del centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano porterà una ricaduta positiva sul territorio, con circa cento nuove assunzioni previste per l’apertura delle nuove attività. Continuano infatti, anche in questi mesi di emergenza sanitaria, i lavori di estensione del centro di via Guzzanica che verrà così presto arricchito con un nuovo cinema multisala, nuovi spazi dedicati allo sport e con nuove aree dedicate alla ristorazione.

«L’attuale struttura – dichiara il direttore Roberto Speri – sarà ampliata al primo piano con 8.000 metri quadrati di nuova superficie. In particolare, verrà realizzato un cinema multisala Arcadia, firmato dal pioniere delle multisale italiane Pierino Fumagalli e progettato dall’architetto Feldtkeller, uno dei più grandi esperti del settore. Saranno precisamente sette le nuove sale a disposizione del pubblico. Un’altra importante novità sarà costituita da “Zero–Gravity”, uno spazio innovativo dedicato alle discipline acrobatiche, agli sport di freestyle e al parkour». «Inoltre – continua il direttore – apriranno un nuovo centro fitness di oltre 1.000 metri quadrati e nuove aree ristoro.