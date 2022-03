Che fine ha fatto il treno Bergamo-Pisa? Da un anno senza la «Freccia della Versilia»

Il treno è stato inizialmente cancellato dall’inizio del mese di marzo e fino alla fine di agosto 2021 . Poi la soppressione è stata confermata per il periodo successivo e sicuramente fino alla scadenza dell’orario in vigore nel prossimo mese di giugno. Il treno era stato soppresso per la riduzione delle corse ferroviarie per via della pandemia. Meno viaggiatori sui convogli e quindi meno treni in circolazione.Il treno Bergamo-Pisa è un collegamento di Trenitalia, inserito nel contratto di servizio con la Regione Toscana e in collaborazione con Trenord per quanto riguarda il tratto lombardo del percorso.