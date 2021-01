Chi può vaccinarsi e chi deve prima consultare il medico: ecco le linee guida

Risponde Aifa L’Agenzia italiana del farmaco ha steso le indicazioni per la somministrazione di Comirnaty della Pfizer-Biontech. Chi ha fatto il Covid, sì. Per bambini e ragazzi fino a 16 anni al momento non è raccomandato.

Un vaccino atteso, dal mondo intero. Arrivato in tempi record, a dieci mesi dal sequenziamento di Sars-CoV-2. Frutto di una tecnologia innovativa, quella dell’Rna messaggero, mai usata prima. E adesso che la campagna di vaccinazioni contro il Covid-19 entra finalmente nel vivo, accolta con entusiasmo da chi ha toccato con mano le conseguenze catastrofiche della pandemia, fioccano le domande.

Le donne in dolce attesa possono vaccinarsi? I pazienti diabetici? I bambini? E chi - come molti bergamaschi - ha già contratto il virus? A sciogliere i principali dubbi, le linee guida Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) che si riferiscono all’unico vaccino attualmente in uso in Italia: si tratta di Comirnaty, prodotto da Pfizer-Biontech e approvato dall’Ema il 21 dicembre 2020, con cui si è iniziato a vaccinare anche nella Bergamasca dallo scorso 27 dicembre. Ecco le linee guida.