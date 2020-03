«Chiudo l’attività e aiuto i più deboli» Così Nembro rinasce con 100 volontari

Sono quasi 100 i volontari a disposizione. Si alternano al centralino e per consegnare pasti e spesa. Coordina l’assessore in isolamento. «Nessuno sarà solo».

Non si molla ma per davvero a Nembro, messo duramente alla prova dal coronavirus che qui, in poche settimane, ha mietuto numerose vittime e costretto alla quarantena decine di famiglie, con parecchi casi accertati di persone positive al virus. La battaglia quotidiana per delimitare il contagio prosegue sempre più serrata, seguendo le disposizioni del decreto del governo – con anche i parchi pubblici da ieri chiusi dal sindaco Claudio Cancelli, positivo al virus e quindi in quarantena –, ma il nemico si combatte anche a suon di carezze, quelle date virtualmente a quanti si trovano più in difficoltà, cercando di sollevarli dalle incombenze quotidiane.