Chiuduno, ultimi lavori al Palasettembre Sarà un centro da 2.300 vaccini al giorno

Uno dei più grandi della provincia, da settimana prossima le vaccinazioni agli over 80. Percorsi a serpentina e 22 box. «Serviranno 36 medici su 2 turni».

Il rumore dei trapani si mescola alla voce di Little Tony. Lui e la sua «Riderà» diffusa per i 3.700 metri quadri del PalaSettembre di Chiuduno accompagnano gli ultimi lavori: gli operai stanno tirando i cavi, i volontari allestendo i box, le volontarie lucidando le pareti che divideranno gli utenti. Da settimana prossima il polo fieristico chiudunese diventerà uno dei centri vaccinali più grandi di tutta la Bergamasca: in questa sede, l’Asst Bergamo Est arriverà a vaccinare (a pieno regime) fino a 2.300 persone al giorno, dal lunedì alla domenica, 12 ore al dì, dalle 8 alle 20. Significa prevedere, di media, un’iniezione ogni 7 minuti, con 22 linee di somministrazione attive.