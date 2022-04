Choc a Treviglio, spara ai vicini: uccide il marito, la moglie grave, ma è fuori pericolo - La ricostruzione

« Ho sentito tre-quattro colpi, mi sono affacciata al balcone e ho visto Silvana che puntava la pistola contro Luigi che era già per terra, poi è arrivata la moglie, si è chinata sopra di lui e Silvana ha sparato anche a lei . Monica sanguinava tanto da una gamba e ha perso i sensi». Francesca Turuani è una delle vicine che giovedì alle 7.40 ha assistito ai drammatici momenti immortalati in alcuni video ripresi con il cellulare dai balconi. Si vede Silvana Erzembergher, 71 anni, incensurata, con un revolver in mano appena fuori casa . È vicina al corpo di Luigi Casati, 62 anni e Monica Leoni, 57, a cui ha appena sparato almeno 5-6 colpi. La loro cagnolina Chanel, insanguinata, è ancora al guinzaglio.