CicloSeriana, percorso a ostacoli. Le deviazioni? Segnalate male

Molto frequentata, mostra i segni del tempo. Ancora chiusi i ponti Casnigo-Vertova e tra Cene e Gazzaniga: qui lavori al via il 21 giugno. Pronto un piano di interventi da 2,6 milioni.

Dovrebbe essere il biglietto da visita di un’intera valle, ma al momento sono più le nuove interruzioni che i problemi risolti nell’ultimo anno. Alle porte dell’estate, si viaggia ancora a singhiozzo, sulla pista ciclopedonale dalle porte della città fino all’alta Valle Seriana.

I problemi arrivano dal passato, l’evidente mancanza di manutenzione degli ultimi anni ha contributo a creare in primis il deterioramento dei ponti: il grande traffico in particolare dell’ultimo anno, l’aumentato interesse di podisti e ciclisti, la scoperta delle e-bike e delle escursioni negli angoli più belli della valle hanno messo in evidenza nuove problematiche.