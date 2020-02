Ciserano in lutto Morto l’ex sindaco Foglieni

Un uomo che ha segnato la vita politica di Ciserano. Così chi l’ha conosciuto e ha avuto la possibilità di lavorarci fianco a fianco ricorda Mario Foglieni, sindaco del paese per 14 anni ininterrotti, dal 1985 al 1999, morto all’età di 73 anni.

Sconfitta la Democrazia Cristiana con la lista «Sinistra Unita», nel suo ultimo mandato da primo cittadino Foglieni aveva creato, in alleanza con l’allora Ppi, la lista civica «Solidarietà e progresso per Ciserano» che tuttora amministra Ciserano con il sindaco Caterina Vitali. Quest’ultima venerdì 21 febbraio, sulla pagina Facebook del Comune, ha espresso il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale per la scomparsa dell’ex sindaco che lottava da tempo contro una grave malattia.