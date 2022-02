Città Alta, cade da un lucernario: impresario edile muore davanti al figlio e al fratello

La tragedia in via San Lorenzo lunedì pomeriggio. Luigi Gritti, di Almenno San Salvatore, aveva 57 anni. I familiari che hanno assistito impotenti: «Lo abbiamo soccorso subito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare».

Doveva essere un pomeriggio di lavoro come tanti altri, per chi, come i fratelli Gritti, ha trascorso quarant’anni gomito a gomito, a faticare su tetti e ponteggi. Quel che è accaduto verso le 16 di lunedì 31 gennaio, nessuno certo se lo aspettava. Luigi Gritti, 57 anni, di Almenno San Salvatore, uno dei tre fratelli anima e braccia dell’impresa «Progetto per Bergamo» di Zogno, stava lavorando sul tetto di un condominio signorile in Città Alta, quando per cause ancora in fase di accertamento è caduto attraverso un lucernario. Un volo di circa 4 metri, fino al pavimento dell’appartamento sottostante, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata sotto gli occhi attoniti e impotenti di suo figlio Lorenzo, 20 anni, e del fratello Marco, 56, che stavano lavorando con lui. I due hanno provato subito a soccorrerlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. In un altro punto della palazzina si trovava l’altro fratello della vittima, Battista, che non ha assistito alla scena, ma è subito accorso.

Teatro del dramma un condominio al civico 13 di via San Lorenzo, la strada che all’altezza di Porta San Giacomo si dirama dal viale delle Mura e si inerpica verso il centro storico. L’impresa dei fratelli Gritti stava lavorando a opere di ristrutturazione della copertura e della facciata, per conto del «Condominio San Lorenzo». I lavori erano in corso da circa due settimane e non mancava molto alla conclusione della parte riguardante la copertura.