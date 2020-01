Colpa dei selfie o vandali? Arlecchino è senza manganello

Non è dato sapere se quanto successo sia per un atto di vandalismo voluto o qualcuno sia salito per scattare delle foto o sparare petardi e poi nello scendere abbia danneggiato la statua. Sta di fatto che il «batocio» con cui Arlecchino indica agli automobilisti la strada della Valle Brembana, si è staccato frantumandosi a terra. Ad avvertire l’azienda che quattro anni fa ideò e fece posare la scultura, ovvero la «Sonzogni marmi e pietre antiche» di Zogno, sono stati proprio alcuni dipendenti della stessa ditta, di passaggio dalla rotatoria. «Mi hanno chiamato di mattina – dice il titolare Marino Sonzogni – per dirmi che ad Arlecchino mancava il manganello.