«Colpiti da covid e un figlio autistico Una prova dura, ma ora stiamo bene»

Niente baci e abbracci, niente coccole. Era l’inizio di marzo e Matteo guardava incredulo mamma Patrizia mentre gli raccontava con dolcezza e pazienza cosa stava accadendo a Bergamo e nel mondo. In piena emergenza coronavirus Patrizia Aleandri, 48 anni, ha dovuto spiegare a suo figlio, autistico, che la loro vita sarebbe cambiata per qualche giorno, settimana o forse mese.

Matteo che vive con mamma e papà, Mauro Barbiero, al Villaggio degli Sposi ha compiuto 18 anni ieri, giornata della consapevolezza dell’autismo. È un ragazzo sensibile che con fatica e determinazione è riuscito a raggiungere un traguardo importante, il diploma di licenza della scuola media. La sua è una famiglia unita e combattiva e alle prime avvisaglie di un pericolo si è subito organizzata e prodigata affinché a Matteo fossero garantiti assistenza e protezione. Per prima cosa lo hanno coinvolto nella nuova situazione facendogli capire che alcuni gesti, come lavarsi spesso le mani e non stare troppo vicini, sono importanti per evitare i contagi. Non si poteva uscire e certe consuetudini dovevano cambiare. Patrizia e Mauro si sono chiusi in casa con il loro ragazzo sperando di lasciare fuori dalla porta il maledetto virus. Purtroppo però non è stato così. Patrizia si è ammalata: febbre alta, tosse e forti dolori in tutto il corpo. Una mattina si è svegliata con una oppressione al torace, faceva fatica a respirare. Non c’era più tempo da perdere. Insieme al marito prendono una decisione e chiedono aiuto al 112 che decide di far uscire una ambulanza.