Colto da malore nell’ascensore di casa Morto un 47enne a Martinengo

Un uomo di 47 anni è stato stroncato da un malore nella mattinata di venerdì 28 agosto a Martinengo. La tragedia è avvenuta intorno alle 10.30 in un complesso residenziale di via Serioletto. L’uomo sarebbe stato colto da infarto nell’ascensore di casa: a lanciare l’allarme una vicina che abita nello stesso palazzo e che era in attesa dell’ascensore.

Sul posto è intervenuto in codice rosso il personale medico con un’ambulanza della Croce rossa di Romano di Lombardia e un’auto medica ma purtroppo per il 47enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per effettuare i rilievi di rito.