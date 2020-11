Colto da malore mentre taglia una pianta Pensionato di 76 anni muore a Carobbio

È morto sul ramo di una pianta, a più di due metri da terra, mentre la stava potando. Tragedia nella tarda mattinata di ieri a Carobbio degli Angeli, in Largo Torrazzo, in pieno centro. Un uomo di 76 anni stava lavorando nella sua proprietà, sul retro dell’abitazione. Si chiamava Giacomo Terzi, meccanico in pensione dopo 60 anni di attività, ed era molto conosciuto nella zona. Da quando aveva chiuso la sua attività, aveva trasformato la sua officina in un parcheggio per le numerose auto d’epoca che amava collezionare. Ieri mattina, intorno alle 11,30 stava facendo pulizia nel suo giardino quando si è sentito male improvvisamente. La moglie Faustina (conosciuta da tutti come Rina) era nei paraggi e lo stava aiutando nei lavori. È stata la donna ad accorgersi di quanto stava accadendo e a dare l’allarme.