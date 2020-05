Comune di Foppolo verso il dissesto Passivo di 5,3 milioni: «Debiti insanabili»

Non solo debiti ma pure mutui e contenziosi legali. Il sindaco: «Sempre più difficile andare avanti. Realistica l’ipotesi di un commissario»

Ci hanno tentato per un anno. Cercando una soluzione tra le maglie di bilanci, numeri che non tornavano, debiti, mutui e contenziosi legali. Ma, ormai, sarebbero di fatto «obbligati» a rinunciare a far quadrare i conti, stante una situazione di cassa diventata insostenibile.

E i prossimi dieci giorni saranno decisivi. Gli amministratori del Comune di Foppolo sono a un bivio: tentare ancora di risanare il bilancio in profondo rosso, o dichiarare il dissesto finanziario : quest’ ultima, a questo punto, l’ ipotesi più probabile. Anche stando alle parole del sindaco Gloria Carletti, eletta proprio un anno fa, alla guida della giovane lista che sta tentando di risollevare le sorti del Comune. Comune travolto dall’ inchiesta sulla Brembo Super Ski, la società di gestione degli impianti di risalita di Foppolo, Carona e Valleve, fallita nel febbraio 2017.