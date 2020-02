«Con il rilancio delle ferrovie dimenticate salveremo le città delle orde dei turisti»

I treni, li conosce come le sue tasche. Una laurea in Ingegneria civile indirizzo «Trasporti» al Politecnico di Milano. Una tesi sul «recupero di competitività ed efficienza delle linee ferroviarie secondarie». Ma i treni sono stati la sua passione da sempre: prima i classici modellini automatizzati, poi a condurre il TrenoBlu, pure a caricare carbone. Una passione senza tregua. E pure un’altra esperienza sul campo. Quella che conta più di qualsiasi corso universitario: cinque lunghi anni da pendolare sulla Bergamo-Milano, roba che - chi la conosce - si mette le mani nei capelli. «E in effetti, ci terrei che si sapesse: sono un ex pendolare»: Luigi Cantamessa, bergamasco di Trescore, è appena stato nominato consigliere del Turismo ferroviario del Ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini.