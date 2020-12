Consentiti gli spostamenti tra comuni Ancora chiusi cinema, palestre e piscine

Zona gialla dal 13 dicembre. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Didattica a distanza per le superiori e le università.

Sì agli spostamenti liberi in tutta la regione senza autocertificazione, bar e ristoranti aperti, con la possibilità di accogliere i clienti al tavolo fino alle 18, e via libera all’attività sportiva anche fuori dal proprio Comune di residenza. Con il passaggio, quest’oggi, alla zona gialla, si allentano le restrizioni in tutta la Lombardia, in particolare per quel che riguarda la circolazione tra Comuni e province, vietata fino a ieri sera.

Per la prima volta, dunque, la nostra regione entra nella fascia di rischio più bassa da quando, il 6 novembre scorso, è stata introdotta la mappa dei colori. Da oggi torna consentito anche spostarsi in un’altra regione in zona gialla (tornerà vietato dal 21 dicembre al 6 gennaio), mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere una regione arancione o rossa. Restano, tuttavia, i limiti e le raccomandazioni validi su tutto il territorio, a partire dal divieto di spostamento dalle 22 alle 5 (salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). Con riguardo alle abitazioni private, resta fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi.