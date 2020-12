Contagi Covid, la discesa è finita «Ora è probabile una nuova risalita»

La curva dei contagi in Lombardia ha fermato la sua discesa, da qualche giorno, ma nell’ultima settimana si è registrata una maggiore incidenza di casi rispetto ai sette giorni precedenti. L’intervista a Paolo Spada.

Siamo ora in una fase di stabilità, prima invece eravamo prima in discesa. Ora per intuire che la discesa si sia stabilmente fermata o ci siano le prime avvisaglie di una ripresa dei casi è difficile, lo capiremo nei prossimi giorni. Ma il vento è un po’ cambiato e ce lo aspettavamo». Paolo Spada, chirurgo dell’Humanitas di Rozzano, curatore della pagina Facebook «Pillole di ottimismo» con analisi e report aggiornati sull’andamento del Covid-19, invita alla prudenza.

Dottor Spada, i casi in Lombardia si sono attestati di nuovo intorno alle 2 mila unità giornaliere. C’è da preoccuparsi?