Contagi in salita, Bergamo accerchiata «Qui quadro stabile, ma siamo pronti»

La curva dei contagi ha superato quota mille in Lombardia per la terza volta negli ultimi quattro giorni (+1.080 ieri, +696 lunedì, +1.032 domenica e +1.140 sabato) e Bergamo si sente accerchiata (martedì +40 positivi nella nostra provincia).

I numeri parlano chiaro: +440 nuovi casi accertati nel Milanese, +180 tra Monza e Brianza, +121 nel Varesotto. L’epicentro dei focolai si è spostato altrove . Il direttore sanitario dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, Fabio Pezzoli, conferma il quadro: «In effetti siamo accerchiati, ma ci sentiamo anche pronti dopo l’emergenza di marzo e aprile. La situazione è stabile nella Bergamasca e non si è registrato finora alcun incremento significativo dei dati Covid. Abbiamo 4 pazienti nell’area critica (2 intubati e 2 in sub intensiva), una decina di ricoverati in malattie infettive e un’altra decina di soli positivi al tampone. Il quadro è sotto controllo, ma il messaggio che deve passare è sempre lo stesso: persistiamo nei comportamenti virtuosi, mascherina, igiene delle mani e distanziamento sociale, a prescindere dalle nuove misure del decreto governativo. Si è sviluppata nella Bergamasca una sorta di immunità diffusa, confermata dai risultati dei test sierologici. Altrove non è così e non dobbiamo dimenticarlo».