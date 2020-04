Covid-19: 11.002 positivi, +56 a Bergamo Lombardia, ancora 1.091 contagi in 24 ore

Superano quota 11 mila i positivi al coronavirus in Bergamasca: è quanto emerge dagli ultimi dati a disposizione della Regione Lombardia e resi noti nella conferenza stampa di venerdì 24 aprile. I casi positivi a Bergamo e provincia sono 11.002, con un incremento di 56 positivi in 24 ore, un dato stabile negli ultimi giorni. I casi in Lombardia sono 71.256, 1091 in più di ieri; ancora 166 i decessi mentre le terapie intensive continuano a registrare il segno meno (-34).

A livello nazionale più della metà delle regioni italiane fanno segnare un calo dei malati per il coronavirus. Dai dati della Protezione civile emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in 11 regioni - Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta - e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, in Basilicata non si registrano nuovi casi. In controtendenza, invece, sono ancora la Lombardia, con 495 nuovi malati in più rispetto a ieri, e il Piemonte, con 239 in più