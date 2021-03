Coronavirus, i ricoverati salgono a 740 Massima allerta per gli ospedali orobici

È una corsa continua per recuperare posti letto, gli ospedali bergamaschi sono sotto pressione davanti al costante aumento di ricoveri Covid: ieri si è arrivati a quota 740 pazienti Covid, tra degenze e Area critica, in tutte le strutture sanitarie di capoluogo e provincia, 13 in più rispetto a venerdì. E il livello di allerta si innalza: rispetto alla tabella dei posti da rendere disponibili elaborata dalla Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza della pandemia si è arrivati alla soglia più alta, la 4b per le degenze ordinarie e la 4b/c per le terapie intensive, con una situazione decisamente delicata in particolare per l’Area critica. Questo significa che per fare spazio ai malati contagiati dal Sars-Cov2 e poterli assistere al meglio, è necessario chiudere diverse attività ordinarie, o almeno ridurle, tagliare le sedute di sala operatoria e dirottare personale sui reparti Covid.