Coronavirus, il dolore degli alpini «Ci ha strappato più di 300 penne nere»

Mentre sfoglia le pagine dello Scarpone Orobico, la rivista della sezione Ana di Bergamo, mormora: «Questo alpino era sempre presente, quest’altro aveva fondato il suo gruppo. Sono tanti, tanti». Giovanni Ferrari, presidente della Sezione, sta guardando le fotografie riportate nelle pagine dedicate alle penne nere «andate avanti», quasi trecento . «Ma il bilancio è solo provvisorio – aggiunge –. Terminata l’emergenza abbiamo iniziato a chiedere ai gruppi di segnalare le vittime da Covid. Sono davvero tanti. Ancora non me ne rendo conto. A marzo, nelle settimane più drammatiche, mi accadeva di dover inviare anche 10-15 messaggi di condoglianza ogni sera».

Ferrari ricorda come gli alpini siano stati da subito in prima linea : «I nuclei di Protezione civile, i gruppi Ana si sono messi a disposizione dei territori, delle proprie comunità e nelle azioni promosse dalla sezione. All’inizio anche senza poter sempre usufruire dei dispositivi di sicurezza, che non si riuscivano a trovare . Ci siamo occupati della consegna della spesa, dei farmaci, anche delle bombole di ossigeno. È noto poi l’impegno della sezione a supporto dell’ospedale da campo allestito in pochi giorni alla Fiera. Qui in via Gasparini abbiamo gestito gli aspetti logistici a servizio della struttura ospedaliera».