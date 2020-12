Coronavirus nella Bergamasca Curva in discesa da 5 settimane - I dati

In discesa per la quinta settimana consecutiva i nuovi casi di Covid-19. Ats Bergamo conferma: nella settimana 9-15 dicembre i tamponi positivi sono stati 778, contro i 909 del periodo 2-8 dicembre (-131). Più evidente, la discesa, se confrontata con le settimane precedenti: 1.162 i casi nell’intervallo 25 novembre-1 dicembre, 1.510 nel periodo 18 -24 novembre, 1.672 fra l’11 e il 17 novembre. Insomma, la curva guarda in giù: e lo fa gradualmente, con qualche focolaio locale e il territorio «critico» del Trevigliese e dell’Isola a frenare la discesa in una delle province lombarde meno sotto pressione in questa seconda ondata.