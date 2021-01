Coronavirus, partiti i test rapidi in città Si fanno in auto: «Trenta al giorno»

La tensostruttura è allestita in mezzo al piazzale: ieri e oggi le prove generali, da domani pomeriggio alla Celadina arriveranno i primi pazienti dei medici di famiglia per sottoporsi al test rapido per il Covid. Ieri, in contemporanea con la città, sono partiti altri tre punti tampone a Villa di Serio, Chiuduno e Romano di Lombardia; entro una settimana saranno attive tutte e 14 le sedi individuate dal piano organizzativo messo a punto da Ats e medici di medicina generale. «Abbiamo fatto un lavoro enorme a tempo di record – spiega Roberto Longaretti, coordinatore della rete territoriale distretto Bergamo Est-Val Cavallina – in contemporanea con la gestione del vaccino antinfluenzale. Tutto procede come da programma, domani (martedì 12 gennaio, ndr) apriranno i punti di Borgo di Terzo, Credaro e Zogno». L’obiettivo è di dare un supporto ai medici di base e di accorciare i tempi per accedere al test, a beneficio di chi già si trova in quarantena.

«Questi punti sono importantissimi per il contenimento della diffusione del Covid in provincia di Bergamo – ha detto il direttore sanitario di Ats Bergamo, Carlo Alberto Tersalvi –. Non dobbiamo dimenticare che il Covid c’è ancora; la nostra provincia sta soffrendo meno di altre, ma è fondamentale mantenere alta l’attenzione e la possibilità di individuare i casi positivi, di isolarli e di gestirne l’evoluzione». Il punto tamponi di Bergamo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16: giorni e orari cambiano a seconda delle località, «ma se dovesse esserci un aumento della domanda – ha detto ancora Tersalvi – siamo nelle condizioni di poter rinforzare il servizio». In città si alterneranno una ventina di medici; ogni giorno ne sarà presente uno, insieme a un infermiere, a un volontario e a un amministrativo. In provincia sono 350 i medici di medicina generale che hanno aderito all’iniziativa.