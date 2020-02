Isolati dieci Comuni, a casa in 50 mila Chiuse tre stazioni. Treno fermo a Milano

Da sabato 22 stop alle fermate di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo, nel Lodigiano. Medici di base, eccome come muoversi. Tutta la giornata di venerdì 21 febbraio minuto per minuto.

Venerdì 21 febbraio, seguiamo in tempo reale gli aggiornamenti sul coronavirus dopo i casi di contagio in Lombardia.

22,41. Due treni fermi – Due treni sono fermi nelle stazioni di Lecce e Milano perché a bordo ci sarebbero due casi sospetti di coronavirus. Si tratta di un «Italo» da Milano per Torino e di un Freccia in partenza dalla stazione del capoluogo salentino. In entrambi i casi si sta attendendo che il personale del 118 prelevi le due persone con sintomi influenzali.