Coronavirus, variante «nigeriana» Primo caso nella Bergamasca

Dopo quella inglese e brasiliana, primo caso di variante nigeriana a Bergamo. A darne conferma Lucia Antonioli, guida del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria di Ats. La mutazione è stata riscontrata nei giorni scorsi su un cittadino residente in città che - a quanto si apprende - era già risultato positivo a Covid-19 lo scorso anno, durante la prima ondata. Non si tratta di un caso di mutazione accertato su una persona rientrata da un viaggio all’estero, né di un contatto di un viaggiatore: al contrario si tratterebbe di un caso «autoctono», registrato appunto su un cittadino bergamasco. In buone condizioni di salute: l’uomo sarebbe in isolamento domiciliare, con una forma di malattia lieve e sintomi simil influenzali. Ats Bergamo ha già disposto la quarantena per tutti i contatti, a cui verrà eseguito il tampone al termine delle due settimane di isolamento, in scadenza nei prossimi giorni.