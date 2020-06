Corsarola senza caos nel weekend Il senso unico variabile piace ai negozianti

La Polizia locale, che ora decide se farlo entrare in vigore o meno sulla base della quantità di persone effettivamente presenti lungo via Colleoni, non si è mai trovata costretta a istituirlo nell’arco di tutta la giornata di sabato 6 giugno.

Il primo giorno con il senso unico variabile sulla Corsarola è andato bene. Tanto che la Polizia locale, che ora decide se farlo entrare in vigore o meno sulla base della quantità di persone effettivamente presenti lungo via Colleoni, non si è mai trovata costretta a istituirlo nell’arco di tutta la giornata di sabato 6 giugno . Gli agenti a piedi, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 23, hanno presidiato il tratto tra piazza Mascheroni e Piazza Vecchia. Nell’arco di tutta la giornata c’è stato un buon movimento ma non si sono mai creati assembramenti e le persone erano ben distanziate, tutte con mascherina.