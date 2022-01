Cotonificio Honegger, buona la quarta asta: cordata a due per l’area industriale

Una, due, quattro. Dopo cinque anni e mezzo di aste andate deserte, l’«anima» del Cotonificio Honegger, il comparto industriale al confine tra Albino e Nembro, là dove fino al 2012 giravano i telai, ha convinto una cordata di imprenditori seriani doc a farsi avanti. È l’offerta della Redorta Investment Srl ad essersi aggiudicata questa quarta asta, per 5 milioni e 635mila euro: l’unica offerta pervenuta. Un nome anglofono per due imprenditori bergamaschissimi: l’amministratore unico della Srl proponente l’offerta è Matteo Bertasa della Royaltex, azienda di biancheria per la casa con sede a Casnigo che vede come partner in questa operazione Fassi Gru di Albino, che tra i suoi 11 stabilimenti presenti in Italia annovera anche il maxi capannone proprio dirimpetto il comparto del fallimento Honegger, oltre la 671.

«Il nostro obiettivo – spiega Matteo Bertasa di Royaltex –, visto che abbiamo bisogno di più spazio, è di trasferirci in quest’area. È un anno che stiamo lavorando a questa operazione» orientata anche dal fattore non secondario della viabilità, più agevole scendendo ad Albino. Un’operazione a due, con Fassi, che Bertasa giudica una «buona sinergia. Ovviamente non vediamo l’ora di riqualificare l’area all’ingresso di Albino, sarebbe per noi un motivo di orgoglio».