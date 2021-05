Covid a Bergamo, Lorini: «Sulle riaperture serve un “tagliando” settimanale»

I dati dei decessi per Covid sono in calo e anche nelle Terapie intensive si va verso un progressivo svuotamento: all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il 1° febbraio erano 20 i pazienti in Rianimazione, il 1° marzo 22, il 1° aprile 45 e il 10 aprile 47 (il picco tra febbraio e aprile), ma il 30 aprile erano 23 i pazienti critici, un dato praticamente dimezzato in venti giorni. «Il calo dei ricoverati è evidente e certificato dai numeri – sottolinea Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Area critica del “Papa Giovanni” –. La regola e la proporzione del 10-10-10 sono rimaste costanti, da un anno e mezzo. L’avevamo già descritto il 15 marzo del 2020: su cento tamponi positivi, dieci arrivano in ospedale e uno in Rianimazione. I dati sono questi e non sono mai cambiati secondo questa proporzione».

Luca Lorini