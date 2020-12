Bergamo, al via le vaccinazioni Covid Saranno 50 tra infermieri e medici

Le primissime convocazioni sono partite lunedì, via WhatsApp. Messaggi ufficiosi e altamente informali, spediti attorno alle 15, modello – per dirla con gli inglesi – «save the date»: «Tieniti libero il 27 dicembre per fare il vaccino anticovid».

A ricevere il messaggio il presidente dell’Ordine dei Medici Guido Marinoni così come il collega alla guida dell’Ordine degli Infermieri Gianluca Solitro. Ci saranno anche loro fra i 50 bergamaschi che il 27 dicembre riceveranno – per primi – il vaccino contro il Covid targato Pfizer Biontech, approvato ieri pomeriggio dall’Ema, l’ente regolatorio europeo. Una giornata ad alto valore simbolico, quella del 27, già ribattezzata V-day: l’Europa ha infatti concordato con i suoi Paesi membri un avvio coordinato della campagna, con le primissime dosi a essere somministrate a favore di telecamera.