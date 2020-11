Covid, annunci irrituali sul vaccino Mantovani, priorità alla sicurezza

er Alberto Mantovani (direttore scientifico Humanitas) gli annunci della scorsa settimana sono stati «irrituali» «Una notizia straordinaria. In questa corsa però non è importante chi arriva primo, ma chi offre maggiori garanzie»

P er Alberto Mantovani (direttore scientifico Humanitas) gli annunci della scorsa settimana sono stati «irrituali» «Una notizia straordinaria. In questa corsa però non è importante chi arriva primo, ma chi offre maggiori garanzie»

Annunci troppo precipitosi, addirittura «irrituali», perché effettuati senza che la comunità scientifica abbia avuto modo di studiarne i dati. Così l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, definisce le notizie rimbalzate nell’ultima settimana in tutto il mondo, in merito alla scoperta «ufficiale» dei primi due vaccini anti-Covid.

«Sono annunci fatti in una fase ancora molto, molto precoce», spiega Mantovani dialogando con il direttore de L’Eco di Bergamo, Alberto Ceresoli, in un colloquio che sarà disponibile on-line dal 1° dicembre ( www. giovanidee.it ) e che fa parte di un ciclo d’incontri organizzato dall’associazione «Giovani Idee» per i ragazzi delle scuole superiori di tutta Europa.