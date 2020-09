Covid, contagi oltre quota 40 mila La curva punta verso l’alto

Altri 1.452 casi e 12 vittime in un solo giorno. Ma soprattutto gli attualmente positivi al Covid che superano per la prima volta da oltre tre mesi la soglia dei 40 mila: era dall’inizio di giugno che non si registravano numeri così alti. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute conferma come il virus continui a diffondersi determinando quello che l’ultimo monitoraggio della cabina di regia ha definito un «lento e progressivo peggioramento». Con quasi 2.300 focolai attivi e una situazione simile - per numeri - a quella che c’era prima dell’estate, anche se il nostro Paese è messo meglio di tanti altri nel mondo, a partire dai vicini Francia e Spagna.