Covid, cresce la pressione ospedaliera: al «Papa Giovanni» attività in sala operatoria al 50%

La pressione ospedaliera sale, a causa dell’aumento dei contagi Covid: una crescita inferiore, per numeri, rispetto ai nuovi casi di positività al virus, ma che continua ed è costante. Una curva che non accenna a scendere verso il basso e che sta obbligando gli ospedali ad allargare le aree Covid. La conseguenza è che sono le altre attività ospedaliere, interventi chirurgici in primis e prestazioni ambulatoriali per altre patologie, a pagare il dazio all’avanzata del virus. Non è un caso, infatti, che all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo già da lunedì 3 gennaio verranno tagliate del 50% le sedute di sala operatoria. «Manteniamo invariate tutte le prestazioni chirurgiche per l’area oncologica, e ovviamente le emergenze e le urgenze, la riduzione riguarderà in particolare ortopedia, otorinolaringoiatria, neurochirurgia, chirurgia maxillo facciale e oculistica –sottolinea Fabio Pezzoli, direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo – . Terremo monitorata la situazione settimana per settimana, ma per il momento non possiamo fare diversamente: a isorisorse, con anche l’impegno per vaccinazioni e i tamponi, aumentando le aree di ricoveri Covid siamo costretti a limitare le altre attività. Il personale è quello: attingiamo al personale delle chirurgie per le guardie notturne in area Covid».

Nel dettaglio, già da domani, al «Papa Giovanni» i posti letto di area Covid per le degenze ordinarie (tutte collocate nella Torre 2) saranno aumentati arrivando a 64, completando così l’ampliamento previsto di 24 posti aggiuntivi ai 40 già destinati ai malati Covid nelle scorse settimane dalla Regione e raggiungendo così il tetto massimo del cosiddetto Livello 2. Nelle Terapie intensive il «Papa Giovanni» ha già raggiunto i 16 posti letto previsti dalla Regione, e sta già utilizzando anche altri tre box di Terapia intensiva aggiuntivi che vengono solitamente lasciati liberi per urgenze legate a emergenze infettive.