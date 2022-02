Covid, crollano i nuovi contagi: 32,9% in meno. Incidenza più elevata tra 0 e 11 anni

La curva torna a puntare verso il basso, ormai da tre settimane consecutive. Nella Bergamasca i contagi continuano a calare, in maniera sempre più decisa: negli ultimi sette giorni 12.886 casi, il 32,9% in meno rispetto ai 19.191 della settimana precedente. Complice il dilagare della variante Omicron, ormai largamente dominante, e i contagi nella fascia pediatrica, l’incidenza provinciale rimane comunque elevata: secondo il consueto report diffuso da Ats, nell’ultima settimana l’indicatore si attesta infatti a 1.147 positivi ogni centomila abitanti. Anche i Comuni Covid free sono ancora ridotti ad una manciata: solo sei: Averara, Mezzoldo, Piazzolo, Vedeseta, Brumano, Schilpario) .

Indicatori che, in ogni caso, non offuscano i segnali di ottimismo aggrappati alla decrescita, evidente, dei positivi: «I dati mostrano un reale raffreddamento, con il raggiungimento del plateau della curva e un chiaro inizio di discesa - osserva Alberto Zucchi, alla guida del Servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo -. L’effetto scuola sta però pesando ancora, come mostrano anche questa settimana i dati di incidenza per classi di età: le quote maggiori di positivi si registrano nella fascia 0-11 anni, seguita da quella 40-49. Fortunatamente i casi restano, in grandissima misura, casi asintomatici o paucisintomatici». E proprio a proposito di classi d’età, nella settimana 26 gennaio-1 febbraio un positivo su quattro (25%) è nella fascia 0-11 anni; seguono i cittadini fra i 40 e i 49 anni (17%), e i 30-39 (15%). Per contro, rientra nella classe d’età 80-89 solo il 2% dei positivi della scorsa settimana, percentuale che scende all’1% per gli «over 90». A fine gennaio, quando la variante Omicron già dilagava sul territorio orobico, il Servizio epidemiologico di Ats Bergamo ha condotto uno studio per verificare l’impatto della vaccinazione (il 60% degli over 5 ha già ricevuto il booster, mentre il 13,5% del target non si è sottoposto ad alcuna dose) sul rischio di contrarre forme gravi di malattia da Covid-19.