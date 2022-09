Covid, durante l’estate oltre 50mila casi: «Pochi in ospedale, anche la letalità in calo»

La terza estate pandemica sta finendo. Ed è stata una stagione diversa, però con un concetto di fondo: normale, nonostante tutto. Omicron ha innescato un’ondata estiva con numero pesante sotto il profilo della contabilità dei contagi, ma tutto sommato contenuta negli effetti . «Pesando» i numeri, cioè calibrando gli indicatori epidemiologici, si ha la conferma che quest’estate è stata decisamente senza paragoni per numero di infezioni (oltre 50mila in Bergamasca, dal 21 giugno a domenica 18 settembre), ma il tasso di ospedalizzazione è sceso a un terzo rispetto all’estate 2021; il tasso di letalità, cioè il numero dei decessi rispetto ai contagi, è invece circa 8 volte più «piccolo» rispetto all’estate del 2020 . A ciò si aggiunga la ritrovata libertà: quest’estate fondamentalmente è caduto l’obbligo di mascherine anche al chiuso (salvo che per i trasporti, gli ospedali, le Rsa), sono cessate le restrizioni nei viaggi (a eccezione di pochissimi Paesi ancora blindati), è stato archiviato il Green pass (già da maggio).