Covid e danni ai polmoni Studio di medici e ingegneri

In una ricerca Asst Bergamo Est e Università di Bergamo misurano la ridotta perfusione sanguigna. I risultati resi noti sull’European Journal of Radiology.

La medicina, l’ingegneria, tecniche di intelligenza artificiale unite per studiare i danni causati dal Covid e sviluppare così conoscenze cliniche che permettano di combattere gli effetti del nuovo virus che si è abbattuto sul mondo. La tecnica per la valutazione clinica che apre strade per elaborare strategie di cura nasce da una collaborazione tra l’Asst Bergamo Est e l’Università di Bergamo : il punto di partenza è stato l’approfondimento clinico e diagnostico dei danni causati dall’infezione da nuovo coronavirus, che può determinare non solo polmoniti interstiziali in senso stretto ma anche fenomeni di ostruzione dei capillari alveolari e dei piccoli vasi di altri distretti corporei, fino a gravi trombosi.