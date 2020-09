Covid e scuole, le linee guida di Ats Raffreddore o mal di gola: studenti a casa

Le procedure d’emergenza per gli istituti scolastici e gli indirizzi per evitare i contagi.

Una dozzina di pagine per declinare anche in chiave locale il caleidoscopio di indicazioni su una sfida fondamentale, cioè la ripartenza delle scuole in presenza. Stampato e ricco di sottolineature, sulle scrivanie dei presidi ora c’è anche il «Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021» elaborato dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria dell’Ats di Bergamo, «sempre passibile di ulteriori aggiornamenti in relazione a nuove disposizioni ministeriali e regionali, legate all’evoluzione della situazione epidemiologica e alle conseguenti misure di contenimento da adottare».