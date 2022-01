Covid, effetto «quarantene»: consumi giù del 60%

Meno gente in giro, e ancora meno le borse in mano. Il gelo in arrivo non è solo metereologico, è anche quello dei consumi, con un freno «mai visto prima» ammettono i commercianti. Anche la verifica sul campo (con sopralluogo tra via XX Settembre e dintorni) conferma i dati di Ascom. Poco, pochissimo shopping, e oculato. Del resto non c’è da stupirsi, se, come dicono le associazioni dei consumatori, «il 2022 avrà sui conti delle famiglie un aggravio stimato di 1.500 euro», per gli aumenti di energia, gas e anche spese sanitarie.

Il crollo delle vendite