Covid, i casi comune per comune Con la zona gialla balzo dei contagi

Tra il 3 e il 9 febbraio +758 casi, media giornaliera di 108, contro i +534 casi nella settimana precedente. Ecco il report settimanale di Ats Bergamo con in allegato la tabella dei contagi Comune per Comune.

Le maggiori libertà concesse dalla zona gialla, sommate ai casi sempre più numerosi di varianti (prima fra tutte quella inglese) del virus.

Nella Bergamasca la curva torna a crescere e potrebbero essere proprio i primi focolai di variante inglese - come quello che si è acceso a Trescore, con 11 casi - così come le restrizioni decisamente più morbide della zona gialla a far schizzare i numeri dei nuovi contagi. Ats Bergamo conferma che «nei giorni scorsi a Trescore è stato individuato un focolaio famigliare di positività al Coronavirus con caso indice con variante inglese. Tutti i contatti stretti, ma non solo, anche quelli a basso rischio, sono stati già individuati e isolati dal Dips di Ats Bergamo. Sono stati effettuati i tamponi secondo il protocollo previsto dal Ministero della Salute per le varianti al Covid. L’Agenzia di Tutela della Salute comunica che le classi frequentate dai ragazzi appartenenti al nucleo famigliare sono già state isolate. Essendo la variante inglese caratterizzata da una maggiore infettività rispetto al Covid normale soprattutto tra gli adolescenti, Ats Bergamo in accordo con Regione Lombardia sta programmando di effettuare tamponi rapidi anche alle altri classi delle scuole coinvolte».