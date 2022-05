Covid, la curva sale ancora: +11,9 % in una settimana. Ma i ricoveri sono stabili - I dati Ats

Sale ancora, la curva dei contagi nella Bergamasca. Negli ultimi sette giorni +11,9% di positivi, con i casi di Covid-19 a confermarsi in salita per la seconda settimana consecutiva. Ats Bergamo rileva 4.261 contagi fra il 27 aprile e il 3 maggio, contro i 3.808 registrati nei sette giorni precedenti. Un rialzo evidente, che mostra però un tasso di crescita frenata rispetto a due settimane fa: fra il 20 e il 26 aprile i positivi erano schizzati a quota +23%, mentre nell’ultima settimana il rimbalzo si è fermato, appunto, a 11 punti percentuali. Ma per gli epidemiologi, i dati da monitorare per misurare il reale impatto della pandemia non sono solo quelli legati ai contagi: c’è infatti da verificare gli eventuali effetti del rialzo sulle ospedalizzazioni.